Şehıtlere başsağlığı mesajı yağdı

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ile Keçiörengücü kulüpleri, Mersin'in Mut ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı. Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda,denildi. Osmanlıspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Mersin'in Mut ilçesinde askeri personel taşıyan sivil otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı. Keçiörengücü Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: