Yanan dairede mahsur kalan anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İçeride birinin olabileceğini değerlendiren ve yardım etmek için daireye giden vatandaşlar, alevlerin yoğun olmasından dolayı içeriye giremedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması esnasında yanan dairenin içerisinde bir anne ve 3 çocuğunun olduğu tespit edildi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucunda anne ve 3 çocuğu evin balkonunun açılmasıyla yanan daireden çıkarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bilinçleri açık olan anne ve 3 çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.