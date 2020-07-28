Yenimahalle’de açık havada sinema keyfi

Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Açık Hava Sinema Şenliği bu yıl Demetevler Cemre Parkı ve Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nden start aldı. Yenimahalle Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinde sıkılan vatandaşları, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanan alanlarda sinema ile buluşturdu. Yenimahalle sakinlerinden yoğun ilgi gören ve yaz akşamlarını keyfe dönüştüren açık hava sinema etkinliği, ilçe sakinlerinin ateş ölçümünün yapılması ve maske dağıtımı sonrasında başladı. "Görevimiz Tatil" izleyiciden tam not aldı Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 2017 yapımı "Görevimiz Tatil" ilçenin iki ayrı noktasında vatandaşların beğenisine sunuldu. Komedi türünde olan 110 dakikalık filmde Demet Akbağ, Zafer Algöz, Enis Arıkan gibi Türk sinemasının ses getiren oyuncuları izleyici ile buluştu. Cimriliğiyle bilinen aile reisi Sıtkı'nın hayatından bıkmış eşi Türkan ile birlikte karavan kiralayarak Antalya'ya doğru yolculuğa başlaması ve bu yolculuk sırasında yaşanan birbirinden komik olayları konu alan filmde, birbirinden farklı olarak köy ve kent hayatı yaşayan bireylerin ortak mücadelesi çarpıcı bir şekilde izleyiciye aktarıldı.