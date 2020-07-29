“Ankapark’a sahip çıkalım”

en büyük tema parkı olan AnkaPark'ın en kısa sürede faaliyete geçmesi gerektiğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, 2013 yılında inşasına başlanan ve 2019 yılında açılışı gerçekleştirilen AnkaPark'ın çeşitli nedenlerden dolayı faaliyetinin durduğunu söyledi. Ceylan, "AnkaPark'a Ankaralılar olarak sahip çıkalım" dedi. Tema Parkın hizmete açılmasının Ankara'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve Ankara turizmine büyük bir canlılık katacağını belirten Ceylan, "AnkaPark'ın yerli ve yabancı turistlerin gözde yeri olacağını düşünüyorum dedi. Yapılan yatırımların heba olmaması gerektiğini ve bu güzel eserin en kısa sürede faaliyete geçmesi gerektiğini söyleyen Ceylan; el birliği ile AnkaPark'ı canlandırmalıyız" dedi.