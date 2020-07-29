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Başkentte yeni rüzgâr

“Keçiörengücü’nün kendi kazancıyla, oyuncuya verdiği sözü tutan istikrarlı bir yapısı var. Selefim Serkan Özbalta çok başarılı bir teknik adam. Hazır, oturmuş bir grupla çalışacağız. Gelmemdeki en önemli faktör başkan ’dur. Borcu olmayan bir kulüpte çalışmak da güzel olacak”

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Başkentte yeni rüzgâr
Başkentin önemli kulüplerinden Keçiörengücü'nde göreve gelen teknik direktör İlker Püren yeni dönemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Henüz 37 yaşında, TFF 1. Lig'in ekibinin başına geçen Püren, "Keçiörengücü'nün kendi kazancıyla, oyuncuya verdiği sözü tutan istikrarlı bir yapısı var" dedi. Türkiye'deki kulüplerin ekonomik yapısına oranla Keçiörengücü'nde çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğuna dikkat çeken genç teknik adam şunları söyledi: 'CİDDİ YATIRIMLAR YAPILMIŞ'
"Burada mesai harcamak son derece mutluluk verici. 14 senedir başkanımız Sedat Tahiroğlu kulübe ciddi yatırımlar yapmış. Bu kulübün kurumsal hale gelmesinde büyük emekleri var. Bizim için yapılması gereken en önemli şey bu yapı içerisinde işimize dört elle sarılıp kulübü başarıya taşımak."
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Başkentte yeni rüzgâr
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