Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Cumhuriyet Kulesi’nden ayda 2 milyon kira geliri

’nden ayda 2 milyon kira geliri

Keçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı yapılacak olan ’nin şantiye mobilizasyon çalışmalarını tamamlayarak, otopark grobeton çalışmalarına hız kazandırdı. Ayrıca kule etrafı su yalıtım çalışmaları da devam ediyor

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Cumhuriyet Kulesi’nden ayda 2 milyon kira geliri
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının sembolü vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi'nde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ankara ve Keçiören'e sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük getiri sağlayacak olan kulemizin açılışını, 2021 yılında ülkemize ve başkentimize yakışır bir törenle gerçekleştireceğiz" dedi. Büyük sabırsızlıkla beklenen Cumhuriyet Kulesi'nin eşsiz bir eser olduğunu ve kule içerisinde birçok farklı mekânın yer alacağını söyleyen Başkan Turgut Altınok, "Büyük bir kararlılık ortaya koyarak eserimizi tamamlayacağımızı her fırsatta dile getirdik. Kulemizin ihalesi tamamlandı ve yapım aşaması tam gaz devam ediyor. Cumhuriyet Kulesi sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda Türk kültürünü yaşatacak olan bir eserdir" ifadelerini kullandı. Altınok, kule tamamlandığında, aylık 2 milyon TL kira geliri hedeflediklerini belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhuriyet Kulesi’nden ayda 2 milyon kira geliri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA