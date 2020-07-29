Cumhuriyet Kulesi’nden ayda 2 milyon kira geliri

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının sembolü vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi'nde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ankara ve Keçiören'e sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük getiri sağlayacak olan kulemizin açılışını, 2021 yılında ülkemize ve başkentimize yakışır bir törenle gerçekleştireceğiz" dedi. Büyük sabırsızlıkla beklenen Cumhuriyet Kulesi'nin eşsiz bir eser olduğunu ve kule içerisinde birçok farklı mekânın yer alacağını söyleyen Başkan Turgut Altınok, "Büyük bir kararlılık ortaya koyarak eserimizi tamamlayacağımızı her fırsatta dile getirdik. Kulemizin ihalesi tamamlandı ve yapım aşaması tam gaz devam ediyor. Cumhuriyet Kulesi sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda Türk kültürünü yaşatacak olan bir eserdir" ifadelerini kullandı. Altınok, kule tamamlandığında, aylık 2 milyon TL kira geliri hedeflediklerini belirtti.