Hayvan pazarlarında satışları ıyı gıdıyor

belediyenin modernize ettiği kurban satış ve kesim merkezinde koronavirüs tedbirleri eşliğinde satışlar devam ediyor. Günlük dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği merkezde, alıcılar ve satıcılar sosyal mesafe kuralına uyarak kurban pazarlığı yapıyor alışverişlerini gerçekleştiriyor. Kesim işlerinin randevu sistemine göre yapılacak. Merkezde günlük 700 hayvan kesiminin gerçekleştirilebilecek. Satış merkezi tam kapasiteyle çalışıyor. Rakamlar geçen seneye kıyasla hemen hemen aynı. Besicilerden Esat Gürkan ise satış rakamlarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, ''Pandemi etkilemedi. 120 hayvanla geldim, şu an elimde 5 hayvan kaldı'' dedi.