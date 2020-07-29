Kovid-19 açık havada da bulaşabilir

Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, tatile gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ünal, "Kendi memleketinde daha izole, ormanlık, dağlık kesimlerde tatile gidenlerde çok büyük sorun olmayabilir. İş kişilerin kapalı alanda bir araya gelmesi, açık alanda da olsa kişilerin bir araya gelmesi. İzole bir ormanlık alanda tatilde, çok büyük tehdit görmüyorum. Deniz kenarlarında, göl kenarlarında, açık havada olmak bulaşmayacağı anlamına da gelmiyor" diye konuştu.