Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Kurban alanında önlemler tamam

Kurban alanında önlemler tamam

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Kurban alanında önlemler tamam
SINCAN Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa hizmet verecek. Kesim alanlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. Bayramın ilk 3 günü kesim hizmeti Sincan Belediye Başkanlığınca belirlenen kasaplar tarafından yapılacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için kesim işlemi randevu usulü ile gerçekleşecek. Belirlenen saatler vatandaşa sms ile bildirilecek, kesim saati gelenler kurbanını kesip evinin yolunu tutacak. Gelen ailelerden hisse başına 1 vatandaş kesim alanına alınacak. Böylece yoğunluk olmayacak. Bayramın ilk günü 4 kesim alanında yaklaşık 700 büyükbaş kurbanlığın kesimi gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sincan Kurban Komisyonu ve ilgili kurumlarca belirlenen kesim yerlerinde yapılan kesimler denetlenecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban alanında önlemler tamam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA