Kurban alanında önlemler tamam

Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa hizmet verecek. Kesim alanlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. Bayramın ilk 3 günü kesim hizmeti Sincan Belediye Başkanlığınca belirlenen kasaplar tarafından yapılacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için kesim işlemi randevu usulü ile gerçekleşecek. Belirlenen saatler vatandaşa sms ile bildirilecek, kesim saati gelenler kurbanını kesip evinin yolunu tutacak. Gelen ailelerden hisse başına 1 vatandaş kesim alanına alınacak. Böylece yoğunluk olmayacak. Bayramın ilk günü 4 kesim alanında yaklaşık 700 büyükbaş kurbanlığın kesimi gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sincan Kurban Komisyonu ve ilgili kurumlarca belirlenen kesim yerlerinde yapılan kesimler denetlenecek.