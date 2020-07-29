Kurban kesecekler dikkat: temizlik, maske, mesafe…

TÜRKIYE Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Yalçındağ, geçmiş bayramlardaki alışkanlıklarımızın bu bayram büyük risk taşıdığına dikkat çekti: Kurban Bayramı'nı bu sene biraz daha tedbirli kutlayacağız. Hem kurban öncesinde, hem kurban kesiminde temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulması gerekiyor. Virüsün nereden, nasıl, ne şekilde bulaştığı artık herkesçe biliniyor. Maskeyi asla ihmal etmiyoruz. Geçmişte olduğu gibi çadıra girip el sallama kol sallama yapılmaması gerekiyor. Pazarlık usulünü yapacaksak dışarıda yapacağız. Çünkü hayvanların bulunduğu ortam nemli. Virüs, en kolay solunum ile bulaşıyor. Dikkat edelim.

BU İŞİ BİLENE YAPTIRSINLAR

Kurban pazarları ve yanına kurulan kesim yerlerini tercih edin. Bu işi bilene yaptırın. Küçükbaş hayvanı hemen herkes kesebilir. Zaten tasvir olunan da odur. Her sene olduğu gibi ben de bu sene küçükbaş hayvanı tercih edeceğim. Hem kendim için hem de müşterilerim için.