Mamaklı kadınlara e-ticaret eğitimi

MAMAK Belediyesi'nin kadınlara yönelik başlattığı eğitim seferberliği devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Aile Merkezi kursiyerlerine doğru beslenme eğitimi verilirken bu kez kadınlara dijital pazarlama eğitimi verildi. Kurslara gelerek ürettikleri el emeklerini satıp aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlara sosyal medyayı doğru ve etkili bir biçimde kullanmaları yönünde eğitimler verilirken, kadınların ürünlerinin nasıl pazarlayacakları hakkında da bilgiler verildi. Dijital pazarlama eğitiminden memnun kalan kadınlara ayrıca sosyal medya hesaplarından uygulamalar yaptırıldı. Sosyal Medya Danışmanı Zehra Tozkoparan'ın verdiği eğitimlerde kadınlar, dijital pazarlama, internet reklamcılığı, hedef kitle belirleme ve e-ticaret gibi konular hakkında konuşma ve farkındalık sahibi olma fırsatı yakaladı. Eğitimde ilham veren girişimci kadınların deneyimlerine de yer verildi.

TİCARET CANLANACAK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Son yıllarda ticarette internet üzerinden önemli bir noktaya geldi. Biz üretici kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini en anlamlı şekilde pazarlamasını istedik. Bu nedenle e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimleri düzenledik. Eğitimlerimiz ile kadınlarımız ürünlerini dünyaya pazarlayacaklar. Bu sayede ev ekonomilerine katkı verecekler. Bu tür eğitimlerimiz sürecek. Mamak'ımızın adının kültür, sanat, spor faaliyetleriyle duyurulmasını ve ilçemizde ticaretin canlanmasını istiyoruz" dedi.