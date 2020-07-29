Mesire alanlarında temizlik seferberliği

tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve normalleşme süreci ile yeniden açılan parklar ve piknik alanları sıcak havalarda yoğun talep görüyor. Yoğunluk nedeniyle çevreye bırakılan çöpler belediye tarafından toplanıyor. Mamak Belediyesi Durali Alıç Mahallesi'nde 50 bin metrekarelik alanda tırpanlama ve alan temizliği gerçekleştirdi. Çevre temizliğine farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen çalışma kapsamında 30 kişilik ekip, yabani otlar ve düşen ağaç dallarının yanı sıra, çöp yerine doğaya bırakılan pet şişe, cam şişe ile diğer atıkları topladı.