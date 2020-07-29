Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri OGM Ormanspor Kadın Basket yeni sezona hazır

Ormanspor Kadın Basket yeni sezona hazır

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
OGM Ormanspor Kadın Basket yeni sezona hazır
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 2020-2021 sezonu transfer çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başantrenör Alper Durur, kaptan Nilay Kartaltepe, Angelica Danielle Robbinson ve Damla Gezgin ile yeniden anlaşmaya varıldı. Hilal Halaç ile Aleyna Aksu'yu A takıma terfi ettirip sözleşme imzalayan başkent ekibi, dış transferde ise Riquna Uneik Williams, Sinem Ataş, Alperi Onar, Meltem Avcı, Brittney Chrisanti Sykes, Nazlı Bircan Gökdemir ve Ashley Walker'i kadrosuna kattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
OGM Ormanspor Kadın Basket yeni sezona hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA