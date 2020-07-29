‘Özbalta çıtayı yükseltti’

SELEFI Serkan Özbalta'nın geçtiğimiz sezon çok ciddi bir oyun formatı ortaya koyduğunu belirten Püren, "Bence çok başarılı bir teknik adam. Bizim için hem avantajlı hem de dezavantajlı bir durum bu. Avantajları şu; hazır oturmuş ve futbol oynamaya alışkın bir grupla çalışacağız. Dezavantajı ise Serkan hocanın yükseltmiş olduğu çıtayı en azından koruyup çalışmalarımız ile daha yukarıya çekme çabası bizi zorlayacak. İnşallah Türk futbolu adına güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.