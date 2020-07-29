Üzerine televizyon düşen bebek helikopterle başkente getirildi

üzerine televizyonun düşmesi sonucu ağır yalanan bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi. Ağır yaralanan 21 aylık Y.E.Y, ailesi tarafından Çankırı Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya nakledilmesine karar verilen Y.E.Y, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inen ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2019'da toplamda 2 helikopter ambulans naklinin bulunduğunu, Temmuz 2020 itibarıyla da 14. naklin gerçekleştirildiğini kaydedildi.