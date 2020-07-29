‘Verilen sözler tutulmuş’

YENI sezonda daha hızlı ve önde basan bir oyun oynatmak istediğini belirten İlker Püren, "Ben burada Serkan hocaya aslan payını verirken gerçekten realite üzerinde konuşuyorum. Türkiye'de futbol yapılarına baktığımızda gelişimsel değil de hep sonuç odaklı. Ama burada ısrarla sistem üzerinde durulmuş, total futbol dediğimiz bir oyun anlayışı var.değerlendirmesini yaptı. 'TAKIMDA TANIDIĞIMİSİMLER BULUNUYOR'Kulüpteki birçok futbolcuyu daha önceden bildiğini söyleyen Püren, "Teknik adamları da biliyoruz. Bu kulüp çalıştığı hocasına da futbolcusuna da değer katıyor. Serkan hoca ve ekibi geçtiğimiz sezon burada başarılı olduysa kulübün sunmuş olduğu rahatlık ve imkanlar burada çok etkili.Bu kulübün yapısına uygun nitelikli bir kadro olacak. Sadece bir iki karara vermem gereken noktalar var" dedi. 'BAŞKA TEKLIFLER DE VARDI'Keçiörengücü'nün kurumsallığı sebebiyle her teknik adamın çalışmaktan mutluluk duyacağı bir kulüp olduğunun altını çizen Püren,Fakat Keçiörengücü kulübü 14 yıl boyunca birçok işi tamamlamış ve bitirmiş. Kulüplerimize baktığımızda ekonomik yapıları bozuk, tesisleşme yönünde, kadro yapılanması anlamında sıkıntıları var. Özellikle de çok borçları bulunuyor. Bu kulüp ise kendi yağında kavrulan, kendi kazancıyla oyuncuya verdiği sözü tutan istikrarlı bir yapısı bulunuyor.dedi.