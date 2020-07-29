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’de bayram öncesi gıda denetimi

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Yenimahalle’de bayram öncesi gıda denetimi
YENIMAHALLE Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe sakinlerinin güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için denetimleri sıklaştırdı. Yenimahalle'de Kurban Bayramı nedeniyle gıda üretimi yapan imalathanelerde hazırlıklar aralıksız sürerken, Zabıta ve Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri tatlı, börek, şeker ve lokum gibi vatandaşın yoğun talep gösterdiği imalathaneleri denetledi. Bayram boyunca Yenimahalle sakinlerinin sağlıklı gıda ürünleri tüketebilmesi için seferber olan belediye ekipleri, kuruyemiş satış noktaları, şeker ve lokum imalathaneleri ve unlu mamuller üretimi gerçekleştiren işletmelerde temizlik ve güvenlik denetimi gerçekleştirdi.
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Yenimahalle’de bayram öncesi gıda denetimi
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