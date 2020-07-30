Ankara demir bozkurt’a emanet

Demirspor'da teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ümit Bozkurt getirildi. Başkent ekibinin açıklamasında, "Geçmişte yaşadığımız nice heyecan ve başarıyı geleceğe taşımak için yine birlikteyiz. Demiryolcumuz, futbolcumuz Ümit Bozkurt, şimdi hocamız olarak Ankara Demirspor'umuzun başarısı için yuvaya geri döndü" ifadelerine yer verildi. Profesyonel kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan ve daha sonra Denizlispor'a transfer olan Ümit Bozkurt; Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor formalarını da giymişti. TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Tuzlaspor'a elenen Ankara Demirspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırmıştı.