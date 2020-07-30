Camiler bayram namazına hazır

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki 72 cami ve mescidi dezenfekte ederek ve temizleyerek bayram namazına hazır hale getirdi. Kahramankazan'daki cami ve mescitleri sürekli olarak periyodik aralıklarla temizleyerek, dezenfekte eden ekipler, Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Cami ve mescitleri sürekli olarak temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde bayram namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yaptı. Ekipler ayrıca, camileri dezenfekte de etti. Ekipler bu kapsamda ilçedeki 72 cami ve mescidin temizliğini tamamlayarak bayram namazına hazır hale getirdi.

TEMIZ VE FERAH ORTAM

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin rutin şekilde camilerde ve mescitlerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız bayram namazını daha temiz, steril ve ferah bir ortamda kılacak. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, bayram namazı öncesinde camilerimizi hazır hale getirdi. Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.