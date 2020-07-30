Kurallara harfiyen uyulmalı

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, milli birliğimizin simgesi olan bayramın diğer yıllardan farklı bir şekilde yaşanacağını bildirerek, "Yeni koronavirüs salgınıyla uzunca bir süredir uğraştığımız bir dönemde kutlayacağımız bu bayramda sosyal mesafeye azami dikkat göstermek zorunda olsak da gönüllerimiz bir olsun, başta büyüklerimiz olmak üzere saygımız, sevgimiz, hoşgörümüz, birlik ve beraberliğimiz aksamasın" dedi. Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramlarda muhtaçlara el uzatmanın, yardımda bulunmanın ayrı bir önemi bulunduğunu, Kurban Bayramının kurban keserek dini vecibenin de yerine getirilmesi gereken bir bayram olduğunu belirtti.