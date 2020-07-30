Tehditle rüşvet alan vergi müfettişi tutuklandı

müfettişi olarak görev yapan İ.B'nin defter ve belgelerini incelediği firmalardan rüşvet istediği bilgisine ulaşıldı. Çalışmalarını derinleştiren polis, 6 aylık takip sonucunda; müfettişin inceleme yaptığı firmaları ceza yazacağı şeklinde korkuttuğu, sonrasında sizi bir arkadaşım arayacak onunla gerekli görüşmeyi yaparsınız, inceleme ile ilgili olumsuzluk çıkmaz diyerek rüşvet istettiği ortaya çıktı. Serbest muhasebecilik yapan F.K'nin bu telefon görüşmelerini gerçekleştirdiğini bunun üzerine yüksek oranlarda rüşvet almaya çalıştıkları belirlendi. Son olarak turizm ve taşımacılık firması sahibinden 65 bin TL rüşvet istedikleri tespit edildi. Seri numaraları tespit edilen parayı F.K.'nın İ.B'nin iş yeri yakınında teslim ettiği sırada şüpheliler suçüstü yakalandı.