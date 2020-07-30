Yangın sırasında patlayan tüp aracın üzerine düştü

5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, yangın sırasında patlayan bir piknik tüpü bir aracın üzerine düştü. Seğmenler Mahallesi Halil Güller Caddesi 925 Sokak'ta bulanan bir binanın asansöründe başladığı iddia edilen yangın çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte zor anlar yaşadı. Çevredeki binalar tahliye edildi. Yangın sırasında patlayan bir piknik tüpünün yaklaşık 100 metre uzaklıkta seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin üzerine düştüğü ortaya çıktı. Araç sahibi Ferdi Alıcı iki patlama sesi duyduğunu belirterek ikinci patlamada aracının üzerine tüp düştüğünü söyledi.