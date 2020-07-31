Altındağ Kurban Bayramı’na hazır

Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Altındağ'da bulunan tüm camileri temizledi, mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Camilerin halılarını ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındıran ekipler, camileri pırıl pırıl yaptı. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizleyen, camları ve kapıları silen ekipler, cami içlerinde ise dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Altındağ'daki mezarlıklar da bayrama hazırlandı. Altındağ Belediyesi, ilçedeki mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Bayram süresince kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için mezarlıkları daha uygun bir hale getiren Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı. Mezarlıklarda ot temizliği, yapan ekipleri, kaldırım ve duvarlarda da onarım çalışması gerçekleştirdi.