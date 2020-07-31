Atletizm kafilesi korona tedbirleriyle Belarus’ta

PANDEMI sonrası ilk yarışmasına katılmak için Belarus' giden ve Belarus Açık Ulusal Turnuvası'na katılacak milli sporcular yarışmadan 24 saat önce koronavirüs testi oldular ve sonuçlarını teknik delegeye ilettiler.Yarışma sonrasında Türkiye'ye dönecek olan milli atletler İstanbul Havalimanı'nda da koronavirüs testine alınacak. Testlerin pozitif çıkması halinde ise miller 14 gün gözetim altında kalacak.