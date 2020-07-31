Camilere 15 bin seccade dağıtıldı

Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi teftişlerini ve hijyen çalışmalarını tamamladı. Günler öncesinden camilerde yapılan temizlik ve dezenfektan çalışmalarının yanı sıra bayram namazı kılacak vatandaşları da yalnız bırakmayan Gölbaşı Belediyesi, tek kullanımlık seccadeleri vatandaşlar için hazırladı. 15 bin seccadenin Gölbaşı camilerinde hazır bulundurulacağını da aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bayramlarımız dostlukları pekiştirir, paylaşma duygumuzu ve kardeşliğimizi çoğaltır. Bu sene her zamankinden farklı bir bayram geçiriyor olsak da sevgimiz, saygımız, gönül birliğimiz baki kalıyor. Bu bayram da sevgili hemşerilerimize Kurban Pazarımızda sorunsuz hizmet vermenin gururunu yaşıyor, herkese iyi bayramlar diliyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat çeken Ramazan Şimşek tedbirlere uyulması gerektiğini anımsattı.