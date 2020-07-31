‘En önemlisi bir olmamız’

Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasının ardından açıklamalarda bulunan başkan Fatih Mert, "Ankaragücü olarak gayet mutluyuz. Bu konuya destek veren kulüplere ve kulüp başkanlarına Ankaragücü Spor Kulübü olarak teşekkür ediyoruz" dedi. Yaşanan süreçle ilgili detaylı bilgi veren Mert, "Kulüp başkanlarımızla toplantıda görüşmelerimiz oldu. Bazı konularda fikir ayrılıkları da vardı. Ama sonuç itibariyle bu kararın birlikte çıkabilmesi çok önemliydi. 4-5 konu üzerinde 20 kulüp ortak karar alabildik. Bunun için ayrıca mutluyum" diye konuştu. "BİZ ÖNCELİKLE LİGLERİN İPTAL

EDİLMESİNİ SAVUNUYORDUK"

Yaşanan süreci değerlendiren Mert, "Pandeminin başlaması ile Türkiye'de liglere ara verildi. Belirsiz bir takvim ortaya çıktı. İlk önce iptal edildi. Belli bir süre oynanmayacağı söylendi. Belli bir süre sonra ise erteleme kararı geldi. Baktık ki bu süreç bizim gibi birçok kulübü, bütün kulüpleri sıkıntıya sokuyor. O dönem liglerin oynanması gibi görüşler oluşmaya başladı. Bizim de o dönem Ankaragücü olarak liglerin iptal edilmesi ya da bu sezonun yok sayılması gibi düşüncelerimiz oldu. Bunun gibi 10-15 kulüp bu görüşü söylüyordu" dedi.

"F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE DE DESTEK VERDİ"

Sonrasında liglerin oynanma kararı alındığını söyleyen Mert, "Bunun üzerine 7 kulüp dilekçe ile TFF'ye haksız rekabet ortamının oluşabileceğini, birçok kulübün yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığını ilettik. Gidip gelmeyen, Koronavirüs çıkan futbolcular oldu. 7 kulübün ardından Denizlispor'un da imza atmasıyla ilk başlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın desteği ile 10 kulüp zaten ligden düşmenin olmamasını söylüyordu. İlk defa açıklıyorum, Göztepe Başkanı da bize 'Ben de bu konuya Göztepe Spor Kulübü olarak destek oluyorum. Ama Kulüpler Birliği Başkanı olduğum için görüşümü açıklamak istemiyorum' demişti" ifadelerini kullandı.

"EĞER SAHAYA ÇIKMASAYDIK CİDDİ BİR KRİZ YAŞANABİLİRDİ"

Liglerin oynanması için sorumluluk aldıklarını söyleyen Mert, "Biz oynamasaydık Türk futbolunda kriz olacaktı, kitlenebilirdi. Bizler de oynadık. Şampiyonluk yarışındaki takımların Avrupa'ya gidecek olan takımların ve düşmenin de etkilenmemesi için o günden itibaren konuşmadık. Cumartesi günü bütün takımların durumları belli olduktan sonra tekrardan kulüp başkanları ile kendi aramızda telefon ile konuşmaya başladık. Toplantının bu tarihte olması için ısrar ettik. 2-3 saat biz diğer kulüp başkanları ile birebir görüşerek orada ikna ettik. Bazı konular vardı, o konularda fikir ayrılıklarımız vardı. Onları anlattık, onlar da anlayış gösterdi ve zorlu bir sürecin sonunda 20 kulüp ortak kararıyla bu sonuç ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"FIFA İLE TEMAS SÜRÜYOR"

Alınan kararın ardından nasıl bir yol izleneceği sorusuna Mert şu şekilde cevap verdi: "Biz ligin 10. haftasında göreve geldik. Çok ciddi borç yükü olan ve 1 TL geliri olmayan bir kulübün yönetimine geldik. O gün bugün Ankaragücü'nün yaşaması adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Kulübü belli bir seviyeye getirdik. Bir düzene soktuk. Ekonomik sıkıntılarımız hala devam ediyor. Bununla birlikte imzalanan Euro bazlı ve uzun yıllara dayanan 2022 yılının sonuna kadar olan sözleşmelerden dolayı da elimiz kolumuz bağlı. Ama bunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dosyaların büyük bir kısmını çözdük. Kalan 3 dosya var. Ama onlar da maalesef FIFA'lık ve onlarla ilgili şu an için bir gelişme yok."