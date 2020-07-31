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Kahramankazan’da bayram seferberliği

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Kahramankazan’da bayram seferberliği
KAHRAMANKAZAN Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı için teyakkuza geçti. Bayram süresince görevinin başında olacak zabıtalar, bu kapsamda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini aldı. Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir Kurban Bayramı geçirmesi için teyakkuza geçti. Zabıta ekipleri bu kapsamda vatandaşların kurbanlıklarını keseceği et kombinaları, kesimhaneler başta olmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelerde gerekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler gidilen iş yerlerinde temizlik, ruhsat, hijyen belgesi, etiket gramaj kontrolleri ve ile çalışan personellerin uygunluğu gibi kontrolleri denetliyor.
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Kahramankazan’da bayram seferberliği
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