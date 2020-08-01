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5 dakikada hızlı ve temiz kesim

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
5 dakikada hızlı ve temiz kesim
VATANDAŞLARIN sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla çalışmalara günler öncesinden start veren Yenimahalle Belediyesi, başkentin en büyük, modern kurban satış ve kesim yeri olan Yakacık'ta dört dörtlük hizmet verdi. Başkent sakinleri, Pandemi nedeniyle % 50 oranda azaltılan çadır kapasitesi ile hizmet veren, bütün temizlik ve güvenlik önlemlerinin alındığı Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanına, sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Alanda bulunan otomatik kesimhanede kurbanlıklar 5 dakika içerisinde kesilerek 4 parça halinde vatandaşlara teslim edildi.
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5 dakikada hızlı ve temiz kesim
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