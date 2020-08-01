5 dakikada hızlı ve temiz kesim

sağlıklı ve huzurlu birbayram geçirmesi amacıylaçalışmalara günleröncesinden start verenYenimahalle Belediyesi,başkentin en büyük,modern kurban satış vekesim yeri olan Yakacık'tadört dörtlük hizmet verdi.Başkent sakinleri,Pandemi nedeniyle% 50 oranda azaltılançadır kapasitesi ile hizmetveren, bütün temizlikve güvenlik önlemlerininalındığı Yakacık KurbanKesim ve Satış Alanına,sabahın erken saatlerindenitibaren gelmeye başladı.Alanda bulunanotomatik kesimhanedekurbanlıklar 5 dakika içerisindekesilerek 4 parçahalinde vatandaşlara teslimedildi.