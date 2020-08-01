5 dakikada hızlı ve temiz kesim

VATANDAŞLARIN
sağlıklı ve huzurlu bir
bayram geçirmesi amacıyla
çalışmalara günler
öncesinden start veren
Yenimahalle Belediyesi,
başkentin en büyük,
modern kurban satış ve
kesim yeri olan Yakacık'ta
dört dörtlük hizmet verdi.
Başkent sakinleri,
Pandemi nedeniyle
% 50 oranda azaltılan
çadır kapasitesi ile hizmet
veren, bütün temizlik
ve güvenlik önlemlerinin
alındığı Yakacık Kurban
Kesim ve Satış Alanına,
sabahın erken saatlerinden
itibaren gelmeye başladı.
Alanda bulunan
otomatik kesimhanede
kurbanlıklar 5 dakika içerisinde
kesilerek 4 parça
halinde vatandaşlara teslim
edildi.