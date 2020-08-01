Ankara’nın değerleri ATO’nun filminde

Ticaret Odası (ATO), başkentin tarihi ve kültürel yerleri ile coğrafi işaretli ürünleri ve markalarını Kurban Bayramı için hazırladığı filmde bir araya getirdi. ATO'nun Kurban Bayramı dolayısıyla görsel, internet ve sosyal medyada "#vuslATOlsun" hastagiyle yayınlanmak üzere hazırlattığı film 1 dakika 38 saniye sürüyor. Başkentin zengin ve köklü geçmişinden unsurların yer aldığı film Anıtkabir, Beştepe Millet Camii ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin aynı karede yer aldığı görüntü ve ezan sesiyle başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla ATO'nun "Asırlık Ankaralı İyi ki Geldin" temalı 2020 yılı takviminden bayram günü sayfasını koparan bir çocuğun babasıyla Ahiliğin de Başkenti Ankara'daki Ahi Elvan Camii'nde Bayram namazına gittiği sahnelerle devam ediyor. Ankara'nın en eski ticaret bölgesi Samanpazarı'nda bir dükkânın kepengini açan dede ve kız torun görüntülerinin yer aldığı filmde, kurban için süslenmiş bir koçla ilgilenen çocuğun görüntüsü de yer alıyor.