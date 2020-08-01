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Az et, bol yeşillik

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Az et, bol yeşillik
HACETTEPE Üniversitesi (HÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tulga Ulus, kalp-damar hastaları ile yüksek tansiyonu (Hipertansiyon) bulunanlara, Kurban Bayramı'nda sağlığın korunması için kurban etini az miktarda tüketmeleri, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan besinleri yemeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Ulus, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi ile birlikte tuz kullanımının da arttığını vurgulayarak, bu durumun yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike olduğunun altını çizdi. Ulus, fazla tuz miktarının kan basıncında aşırı yükselmelere yol açabileceğine işaret etti.
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Az et, bol yeşillik
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