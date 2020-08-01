Bir saatte 54 araca, 46 bin 162 lira hız cezası

ANKARA'DA Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik denetlemeleri arttı. Ankara sokaklarındaki denetimleri gezici radar aracının içinde takip etti. Radar aracında 1 saatte hız sınırını aşan 54 araca 46 bin 162 lira idari para cezası uygulandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda denetimleri arttırdı. Kentin giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında, kimlik, hız, kapasite ve maske kontrolleri yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler durdurularak, yolcuların maske takıp takmadıkları, firmaların hijyen kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.

HIZ YAPANA CEZA YAĞDI

Özellikle şehir içinde sürücülerin aşırı hız yapmalarının önüne geçmek için, bazı noktalarda sabit radar uygulamaları yapılırken, gezici radar araçları da şehir içinde uygulama yaptı. Yaklaşık 1 saat, gezici radar aracı içinde yapılan uygulamaları takip etti. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Ankara Bulvarı'ndaki denetimlerde sürücülerin çoğunun, otomobiller için 82, kamyon ve kamyonetler için 70 kilometre olan hız sınırına uymadıkları görüldü. Radar aracı ile 1 saat içinde hız sınırının aşılma oranına göre 2 araca 576 lira, 29 araca 17 bin 342 lira, 23 araca 28 bin 244 lira olmak üzere toplamda 54 araca 46 bin 162 lira para cezası uygulandı. Cezalar anında sürücülerin e-devlet uygulamalarına gönderildi.