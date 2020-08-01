Cilt sorunlarını önlemenin yolları

salgını nedeniyle maskenin hayatımıza girmesiyle birlikte bazı deri hastalıklarının, cilt sorunlarının da görülme sıklığı arttı. Maskelere bağlı en sık karşılaşılan deri proble- minin, özellikle maskenin temas ettiği yerlerde görülen sivilce (akne) artışı olduğunu dile getiren Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Yüzümüzde bulunan çok sayıdaki yağ, kıl üniteleri maskenin tekrarlayan sürtünme ve travmasına bağlı olarak tıkanır ve böylece akne gelişmesine sebep olur. Maskeye bağlı oluşan, bir 'mekanik akne' çeşidi olan bu akneye şimdilerde verilen isim 'Maskne'. Yaz aylarıyla birlikte artan hava sıcaklığı ve nem de eklenince 'Maskne' kaçınılmaz oluyor" açıklamasında bulundu. Maskelere bağlı yüzde ya da maskenin lastiğine bağlı kulak arkasında kızarıklık ve kaşıntı olması durumunda "kontakt dermatit" denen alerjik durumların da gelişebildiğine dikkat çeken Dr. Kübra Esen Salman, "Bu alerjik deri hastalığı maskenin metaline ya da içerdiği maddeye (formaldehit) bağlı, kumaş maskelerde ise maskeyi yıkarken kullanılan deterjan ya da boyalara bağlı olarak gelişebilir" diye konuştu.