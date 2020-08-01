Emıne’nın ölümüne mınık oğlu şahıt oldu

Katil eşler bayram da dinlemedi. Bir gün içinde katil eşler üç kadının hayatına son verdi. Kadın cinayetlerinden biri Ankara'da yaşandı. Oğluyla mutlu bir hayat sürmeyi hayal eden gencecik Emine boşanmak istediği kocası tarafından oğlunun gözleri önünde öldürüldü. Daha önce şiddet gördüğü ve evli olduğu kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Emine'nin failinin annesini aradığı iddia edildi. İddiaya göre katil zanlısı koca "Kızını öldüreceğim" demiş. Kadizade Rumi Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan Soner Yanıkoğlu ve eşi Emine Yanıkoğlu (20) çifti şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Emine sürekli eşinden dayak yiyordu. Şiddete dayanamayan Emine evi terk etti. Alkol bağımlısı olduğu iddia edilen katil zanlısı koca karısını ikna etmek barışmak için kafasına silah dayadı. Emine tekrar eve dönmek zorunda kaldı. Ancak şiddet devam etti. Daha fazla dayanamayan Emine, çocuğunu alarak evi terk etti. Bir tanıdıklarının yanına sığındı. Bu durumu kabullenemeyen Soner Yanıkoğlu, kayınvalidesini arayarak "Kızını öldüreceğim" dedi.

KAPIYI TÜFEKLE KIRDI

Geçen Çarşamba günü Eşinin sığındığı Keçiören Yayla Mahallesi'ndeki evi saat 15.30'da bastı. Tüm ısrarına rağmen Emine kapıyı açmadı. Soner Yanıkoğlu, kapıyı tüfekle kırarak eve girdi. Katil zanlısı koca pompalı tüfekle henüz 2.5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşine 2 el ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içinde kalırken,

silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

VÜCUDUNA isabet eden saçmalarla ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastane doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Emine'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alınan Soner Yanıkoğlu'nun ifade işlemleri devam ederken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.