G.birliği Samet Aybaba ile anlaştı

direktör Hamza Hamzaoğlu ile ligin bitimi sonrası yollarını ayıranSon olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varan Başkent temsilcisi, takımı deneyimli isme emanet etmesi bekleniyor. Daha önce 2000-01'de ve 2008-09'da G.Birliği'nde görev alan deneyimli teknik adamla kırmızı siyahlı ekibinLigi 12. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yakın zamanda başlaması bekleniyor.