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G.birliği ile anlaştı

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
G.birliği Samet Aybaba ile anlaştı
TEKNIK direktör Hamza Hamzaoğlu ile ligin bitimi sonrası yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni dönem için hoca arayışında aradığı ismi buldu. Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varan Başkent temsilcisi, takımı deneyimli isme emanet etmesi bekleniyor. Daha önce 2000-01'de ve 2008-09'da G.Birliği'nde görev alan deneyimli teknik adamla kırmızı siyahlı ekibin başkanı Murat Cavcav arasında yapılan görüşmelerde 2 senelik kontrat üzerine anlaşmaya varıldı. Ligi 12. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yakın zamanda başlaması bekleniyor.
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G.birliği Samet Aybaba ile anlaştı
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