Kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu

, sahiplerinin ellerinden kurtulan kurbanlık boğalar, paniğe neden oldu. O anlar, cep telefonları kameralarına yansıdı. Kent genelinde kurulan kurbanlık kesim alanlarından kaçan boğalar, paniğe neden oldu. Altınpark Mahallesi'nde kaçan kurbanlık boğalardan birinin, park halindeki otomobilin üzerinden atlayarak uzaklaştığı görüldü. Aktepe pazar yerinde satışı yapılan kurbanlık boğa, sahibinin bir anlık dalgınlığıyla kaçmaya başladı. Korku dolu anlar yaşatan boğa, 10 kişi tarafından kontrol altına alındı. Demetevler'den kaçan bir boğada sakinleştirici iğne ile vurularak yakalandı.