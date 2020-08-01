Kırıkkale’de maske zorunluluğu

, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kent genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, kent genelinde vaka sayısının artması üzerine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda kamu/özel kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel işyerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar ve benzeri kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası uygulanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.