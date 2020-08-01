Kurban keserken yaralanmalara dikkat

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yunsur Çevik, kurban kesimi sırasında meydana gelebilecek olası yaralanmalara dikkat çekerek hayati bilgiler verdi. Çevik, olası bir kaza durumunda yapılması gereken ilk yardım müdahalesi hakkında bilgi verdi:Yaraya kirli ellerle dokunmayın. Kesik yer mümkünse ılık suyla yıkanmalı. Üzeri kirlenmişse, sabunlu suyla ve temiz bir bez yardımıyla yıkanabilir. Steril gazlı bir bezle veya temiz bezle kesiğe hafif dokunacak şekilde, kesik bölge durulanmalı; kesik yerinin üstünde, dışarıdan görülebilen yabancı cisim varsa kesik yarasına dokunmadan alın.Kesik yerin üzerine oksijenli su, tentürdiyot sürülmemeli.Göğüs, karın ve göze saplanan kesici veya delici alete dokunmayın.