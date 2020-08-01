Kurban kesımı canlı yayında

Pandemi süreci boyunca alınan tedbirleri eksiksiz olarak kesim yerlerinde de uygulamaya koyan Pursaklar Belediyesi, yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla http://seyret.pursaklar. bel.tr internet sitesi üzerinden kesim alanını vatandaşlara canlı yayınla izleme imkânı sunuyor. Ekipler ayrıca, hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim alanına gitmemesini tavsiye ediyor. Ayrıca belediye tarafından, Kurban alanında vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti de sunuluyor. Pursaklar Belediyesi, modern kurban satış ve kesim alanında, ilçe sakinlerinin sosyal mesafe ve tüm hijyen kurallarına uyarak, kurban ibadetlerini gerçekleştirmeleri için tüm önlemler aldı. Vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, salgın hastalık nedeniyle ek tedbirler de alarak, alanda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

GÖNÜL RAHATLIĞI

Korona virüsten dolayı kişisel ve çadırların hijyeni noktasında maksimum özen gösterdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kurban Bayramı'nda da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca Veteriner, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin işlerinin başında olacak. Güvenlik kameralarımızla da gece gündüz kurban alanımızı takip ediyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını kestirebilir. Satış yerlerinde alıcıların uzun süre kalmamasının sağlanması, girişi çıkışların kontrollü olarak sağlanması ve ateş ölçümü yapılması gibi tedbirlerin uygulanması konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. Bayram süresince de sıkı tedbirlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



YETİMLERE KURBAN BAĞIŞI

ÇETIN, ''Kurban Bayramında yetimlerin yüzlerini güldürmek için 12 büyükbaş hayvan alarak kurban bağışında bulunduk. Kasaplarımız tarafından kesimi gerçekleştirilerek et, kıyma, sucuk olarak Sosyal İşler Müdürlüğümüzce dağıtımı gerçekleştirilecek. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak bir insanın hissedebileceği en güzel duygudur. Sizler de yetim çocuklarımızın yüzünde gülümsemeye neden olmak için bağışta bulunabilirsiniz. Kurban Bayramının tüm hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.