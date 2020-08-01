Prof. Kara’dan aşı uyarısı

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 salgını nedeniyle aşılarını yaptırmaktan çekinenlere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kara, "Özellikle çocuklarımızın, gebelerin ve yetişkinlerin bu dönemde de aşılarını aksatmamaları lazım" dedi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kara, özellikle çocuklar, hamileler ve yetişkinlerin de bu dönemde de aşılarını aksatmamaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kara, aşıların hem hayat kurtarıcı hem de toplum sağlığının gelişimi açısından da en önemli faktörlerden olduğuna dikkat çekerek, "Kovid-19'daki bulaşma rakamlarını görüyoruz hep birlikte, Kovid-19'daki bulaşma bir kişiden 2, kızamık hastalığındaki bu rakam 18. Kızamık virüsü şu anda dünyada çok rahatlıkla dolaşabiliyor. Özellikle çocuklarımızı aşısız bırakırsak bu dolaşan virüs onları çok kolaylıkla bulup yakalayarak kızamık olmalarına, hatta hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Tetanos, difteriden çocuklarımızı kaybetme ihtimali var. Biz o nedenle onların aşılarını aksatmadan düzenli tam yaptırmamız lazım" diye konuştu.