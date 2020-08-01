Sincan’da bütün ekipler sahada

Kurban Bayramı, alınan Kovid tedbirleri ile oldukça hijyenik geçiyor. Sincan Belediyesi, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için bayram boyunca sahada tam kadro çalışıyor. Ekipler kesim alanlarını sık sık dezenfekte ediyor. Ayrıca alanda internet ve canlı yayın hizmeti de veriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar kesim alanlarına sıra ile alınıyor. Sıra bekleyenler, online numaratör ya da sms ile takip yapıyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Sincan için 7/24 çalışma yapan belediye ekipleri, bayramda da çalışmalarını özenle sürdürüyor. Kurban Kesim alanlarında 428 Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, 175 Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, 89 Fen İşleri Müdürlüğü personeli, 77 Zabıta personeli, 50 kasap görev alıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de 23 veteriner hekim, 1 tekniker, 12 veteriner hizmet işçisi, 10 ilaçlama, 10 idari personel olmak üzere toplam 56 kişi ile sahada. Bayramın birinci günü 20 hekim; ikinci, üçüncü ve dördüncü günü de 3 hekim ile nöbetçi ilaçlama ve veterinerlik personelleri de vatandaşlar için hizmette.