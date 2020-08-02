15 yaşında süper lig kapısını araladı

ISPARTA Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncusu 15 yaşındaki Ege Çağan Başçiftçi, Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom'a transfer oldu. Pembe yeşilli takımın formasını 4 yıldır terleten Başçiftçi, Kurban Bayramı sonrasında yeni takımı ile sözleşmeyi imzalayacak. Başçiftçi, katkısı olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kulüp yöneticisi ve hocalarına teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de genç yaşta büyük bir başarı göstererek Türk Telekom'a transfer olan Ege Çağan Başçiftçi'yi tebrik etti. Gözgün, "Seni örnek alacak diğer gençlerimiz olacak" dedi.