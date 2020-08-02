Balonda bayram coşkusu

KEÇIÖREN Belediyesince düzenlenen "Uçmaya hazır mısın Ankara?" etkinliği kapsamında Kalaba Mahallesi'ne sıcak hava balonu kuruldu.Programa ailesiyle katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı'nın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Kovid-19 salgınının sürdüğüne işaret eden Altınok, insanlığın bir an önce bundan kurtulması temennisinde bulundu. Altınok, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin bilgi verdi. Altınok, çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

TORUNLARI MİKROFONU KAPTI

Konuşması sırasında sahneye çıkarak Buşkun Turgut Altınok'un elinden mikrofonu alan torunları, izleyenleri gülümsetti. Daha sonra ilk uçuşu yapan Turgut Altınok, sıcak hava balonundaki konuşmasında da belediyecilikte yeni fikirleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankara'mızda, şehrin içinde yeni bir güzelliği daha hizmete soktuk. Yaşamın güzelliklerini, hayatın renklerini vatandaşlarımıza sunuyoruz" diye konuştu. Başkan Turgut Altınok, etkinliğin bir ay süreceğini ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak uçuşla tamamlanacağını bildirdi. İlk uçuşun ardından balona binen vatandaşlar, heyecanlı dakikalar yaşarken ilçeyi de havadan seyretme fırsatı bulmuş oldu.