Ekoköy’de ilk hasat

Belediyesi'nin Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi'nde dikimi yapılan sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirildi Mamak Kadın Kooperatifi'ndeki kadınlar ve belediye ekipleri Ekoköy'ün yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi tarım alanındaki meyve sebzeleri tek tek özenle topladı. Toplanan doğal sebze ve meyveler, kooperatif aracılığıyla satışa sunuldu. Ekoköy projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandıracaklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projenin kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için de Türkiye'ye model olacağını belirtti. Gökçeyurt'ta 25 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Ekoköy Projesi'nde ilk etapta 2 bin 840 metrekarelik alana 8 bin 70 sebze fidesi, 400 tane de meyve ağacı dikimi yapıldı.