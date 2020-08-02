En anlamlı ziyaret

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kurban Bayramı dolayısıyla Kahramankazanlı şehitleri mezarları başında anarak, şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi ve terörle mücadele sırasında şehadete yürüyen Kahramankazanlı şehitler, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarları başında anıldı. Şehitlik ziyaretine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehit yakınları katıldı. Kahramankazan Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programında şehitler için dualar edildi. Burada şehit ailelerini yalnız bırakman Başkan Oğuz, yakından ilgilendiği şehit ailelerinin bayramlarını kutladı. Şehit aileleriyle sohbet eden Oğuz, acılarını bir kez daha paylaştıklarını ifade etti.