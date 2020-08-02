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Kontrolden çıkan otomobil takla attı 5 yaralı

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Kontrolden çıkan otomobil takla attı 5 yaralı
KIRIKKALE'DE dün saat 06.00 sıralarında kaza meydana geldi. Ankara istikametinden Kırıkkale'ye seyir halinde olan İ.Ş. idaresindeki 34 SY 4341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra boş araziye takla attı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü İ.Ş.'nin yanı sıra H.Ş., O.Ş., F.Ş. ve Y.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı 5 yaralı
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