Sihirli lambası 25 çocuğu sevindirdi

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Anıl Can Yazar, dar gelirli ailelerin çocukları için internet üzerinden kazandığı paralarla giysi, ayakkabı ve oyuncak aldı. Alaaddin´in Sihirli Lambası masalından esinlenen Yazar, çocuklara sürpriz yapmak için Ufuktepe Mahallesi'nde yaşayan ailelerin evlerine ziyarette bulundu. Kostümünü giyen Anıl Can Yazar, elindeki sembolik Alaaddin lambasıyla gittiği evlerdeki 25 çocuğa lambaya üfleyip dilekte bulunmalarını istedi. Ardından da daha önceden öğrendiği çocukların dilekleri olan giysi, ayakkabı ve oyuncakları onlara hediye etti. Çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Yazar, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilip müzik eşliğinde oynayarak eğlendi.