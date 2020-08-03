Aski 150 ağacı kesti

Sincan Temelli'de devlete ait arazide dikilen onlarca ağaç ASKİ tarafından "dere yatağı temizlenecek" iddiasıyla kökünden sökülerek yok edildi. Vatandaşlar yaşanan duyarsızlığa ve ASKİ'ye isyan etti. Muhtar, "3 tane iğde ağacını kepçeyle aldık, başka bir şey yapılmadı" diyerek kendini savundu. Bacı Mahallesi sakinleri yetkililere seslendi: "Yok edilen ağaçların hesabı mutlaka sorulsun." Geçtiğimiz hafta Sincan Bacı Mahallesi muhtarı Pehlül Söylemez, mahallede bulunan derenin temizlenmesi için ASKİ ekiplerini aradı. Ekipler yaklaşık 200 metre uzunluğunda olan alana kepçelerle girip ağaçları kökünden söktü. Vatandaşlar, alanda çalışan ekiplere 'Burada ne yapılıyor' diye sordu. Alınan cevap ise 'Kanalizasyon çukuru açacağız' oldu. Aslında mahallelinin dere ile ilgili şikayeti de yoktu. Kimse de çıkıp ağaçları neden kesiyorsunuz demedi. Vatandaş Kazım Uludağ'ın babası devlete ait olan bu alana 50 yıl önce 150 adet ağaç dikmişti. Olayı öğrenen Uludağ, muhtarı arayıp hesap sordu. Muhtar ise dere ıslahı yaptıklarını söyledi. Arkasından ASKİ'yi arayıp bilgi almak isteyen Uludağ, karşısında muhatap kimseyi bulamadı. ASKİ ve muhtardan şikayetçi olan Uludağ, "Ağaçları kökünden söktüler. Kimse ilgilenmedi, neden kesiyorsunuz diyen olmadı. Ağaçları gömdüler ama sonuç yok. Benim buradan bir çıkarım yok. Yetkililere tek söyleyeceğim sahip çıksınlar. Böyle ne iş yapacağını bilmeyen insanlara görev vermesinler. Bu ağaçları tekrar diksinler. Yazık günah. Kaç yıllık bu ağaçların kime ne zararı vardı. Gölgesinde otururduk. İlkokula giderken orada çekildiğim fotoğraflarım bile vardı" dedi.

AĞAÇLARI TEKRAR DİKSİNLER

Giden ağaçlara üzüldüğünü söyleyen Uludağ, "Babamın diktiği ağaçlar vardı. Oraya babam gençliğinde 150 tane iğde ve akasya ağacı dikti. Bizim olaydan haberimiz yok. Ayağım kırık olduğu için evde istirahat ediyorum. Birkaç gün önce komşum ziyarete geldiğinde ağaçların kesildiğini söyledi. 'ASKİ ile muhtar derenin içine ağaçları gömdüler' dediler. Gittik baktık aynen denildiği gibi. Savcılığa şikayet ettik. Muhtarı aradım 'Dere ıslahı yapıyoruz dedi' ama dere zaten açıktı. Ayrıca yağışlarda sel sıkıntısı da yoktu. Yani ıslaha gerek yok. Ağaçları derenin içine yatırıp komple toprak ile kapatmışlar üstlerini. Onlar da ne yaptığını bilmiyor. ASKİ'yi aradım ama yetkili biri ile iletişime geçemedim. Kimse muhatap olmadı. Ardından muhtar ve ASKİ'den şikayetçi oldum. Bu mera devlete ait ama babam yıllar önce yeşillik olsun diye o ağaçları dikti. Doğal bir alandı. Kapılar hep açık. Meyveler var. Üzüm bağı var. Cevizlik var. Ağaçları gömdüler ama sonuç yok. Yani gözle görülür bir şey de yapılmadı" diye konuştu.



O AĞAÇLAR ALINMASA SEL TEHLİKESİ YAŞANACAKTI



MUHTAR Pehlül Söylemez, "Derenin temizlenmesi gerekiyor. 3 tane iğde ağacını kepçeyle aldık. Bunun haricinde başka bir şey yapılmadı. Derenin ağzının açılması için kesmek zorunda kaldık. Dere yatağından o ağaçlar alınmasaydı yağmur yağdığında sel tehlikesi yaşanacaktı. Diğer ağaçlara dokunmadık. Ceviz ve çam ağaçları var. Onlara dokunmadık. Bana çam ağacını ceviz ağacını bırakıp iğdeleri kestirdim diye tepki gösteriyorlar. Kaymakamı aradım 'Baskı var' dedim. İğde ağaçları dereyi tamamıyle kapatıyordu diye kestiğimi söyledim. Dereyi temizletmek için ASKİ'yi arayıp dilekçeyi ben verdim. Dereden su geçmiyor. Zaten dağın eteğinde bir köy. Yağmur yağınca sel sorunu olacak. Bu ağaç kendi kendine yetişen bir ağaçtır. Hala ağaçlar var biz sadece güvenlik sorunu yaşatacak olanları kestik" dedi.



ASKİ'NİN AÇIKLAMASI



"TEMELLI Bacı Mahallesi Muhtarı ASKİ'den dere yatağının taşkınlara sebep olmaması için temizlenmesini istemiştir. Bu kapsamda muhtardan gelen talep doğrultusunda köye giden ekiplerimiz, dere yatağındaki suyun akışkanlığını engelleyerek taşkınlara neden olan dere yatağı içindeki 2-3 tane iğde ağacını kaldırmak zorunda kalmıştır. Mahalle muhtarının talebi doğrultusunda yapılan çalışma ileride yaşanabilecek olası dere yatağı taşkınlarının önüne geçmek açısından da önemlidir. Maksadını aşan iddialarla yapılan çalışmanın önemini saptıran bu tip iddiaların kasıtlı olduğunu düşünmekteyiz."

MAHALLELİ İSE MUHTAR SÖYLEMEZ'İ YALANLADI



Mahalleli Mevlüt İzmirli: "Kendimi bildim bileli burada oturuyorum. 'Kanalizasyon döşeyeceğiz' diye açtılar. Bir hafta oldu. Burada çok ağaç vardı. İğde ve akasya ağaçları. 150 civarında ağaç vardı. Gölgesinde oturuyorduk. Kaç yıllık ağaçlardı. Burada sel olmadı. Olsa zaten bu ağaçlar tutardı. Köklü bu ağaçlar."

Serdar İzmirli: "Burada çok ağaç vardı. Bir hafta önce kanalizasyon çukuru açacağız diyip ağaçları kestiler. Muhtar ve ASKİ burayı yıktı. Muhtar 'Dere yatağını açtırıyorum' dedi. Biri diyor kanalizasyon diğeri diyor yol. Bu ağaçların kime ne zararı vardı. Kimse şikâyetçi değildi."



