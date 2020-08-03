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Güneş yanığına yoğurt sürmeyin

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Güneş yanığına yoğurt sürmeyin
YAZIN kavurucu etkisini fazlasıyla hissettiğimiz şu günlerde, her yaştan insanı tehdit eden tehlikelerden biri de güneş yanıkları. Dr. Buğra Buyrukçu, genellikle ense ve kollarda güneş yanığı meydana geldiğini kaydetti. Güneş yanığı oluştuğunda insanlarda ilk akla gelen çözümün yoğurt veya diş macunu olduğunu hatırlatan Dr. Buyrukçu, "Her ikisi de tıbbi değil ve genellikle iz kalmasına neden olan yanlış uygulamalardır" dedi. Güneş yanıklarından korunmanın birinci kuralının "güneş kremi" olduğunun altını çizen Dr. Buyrukçu, "Bilhassa açık tenli olanların kremi 50 faktör olmalı, sadece cilde değil kollar ve ellere de uygulanmalı" diye konuştu. Dr. Buyrukçu güneş kremi kullanmayı unutan ya da kreme rağmen vücudunda güneş yanığı oluşanlara öncelikle bol su içmelerini, yanık olan bölgeye ıslak havluyla kompres yapmalarını önerdi.
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Güneş yanığına yoğurt sürmeyin
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