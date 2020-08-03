Pembe renge bürünen tuz gölü ılgı odağı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Gölün bu doğal güzelliği, Kurban Bayramı'nda memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ilgi odağı oldu



'DÜNYA'DA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YER'

TUZ Gölü'nün havasının ilaç gibi geldiğini belirten Hilmi Yılmaz ise "Aldığımız nefeste bile ciğerlerimizin temizlendiğini düşünüyorum. Tuz Gölü'nü çıplak ayakla gezince sanki ayağımın altına krem sürmüş gibi hissettim. Ayağımın altı pamuk gibi oldu, tuzlu sudan şişeye doldurarak bütün vücuduma sürdüm. Buradaki pembeleşmeyi gördüm burada şöyle bir olay var; Tuzu kazırken alttan kan renginde bir sıvı oluştu. Bu bir doğa harikası, insanın bunu anlatmaya gücü yetmez. Dünya'da eşi benzeri olmayan bir yer. Doğal güzelliği harika, insanlara da yararlı bir tuz" dedi.