Aski e-spor takımı ‘erkek zula’ sahnede

aşkentte profesyonel E-Spor aktivitelerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Kulübü, Erkek Zula Takımını kurdu.ONLİNE MÜCADELE OLACAKAnkara'da spora ve sporcuya önem vererek spor faaliyetlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için birçok çalışmaya imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Kulübü, tüm dünyada ve özellikle de Türkiye'de dijital ortamda gün geçtikçe yoğun ilgi gören e-spor aktivitelerinde Erkek Zula Takımı kurarak yeni bir adım daha attı.İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan ligde ilk defa bir belediye takımı Türkiye'nin en iyi 10 Zula Erkek Takımı ile kıyasıya yarışacak.Kadın takımı da çok başarılıilk ve tek profesyonel kadın E-Spor Ligi olan Zula Kadınlar Liginde aldığı başarılı sonuçların ardından şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Zula Kadın Takımı, yeni kurulan Erkek Zula Takımı için de örnek teşkil ediyor.Dünyada az sayıda bulunan Kadınlar E-Spor ligleri arasından yerini alan ve 13 Haziran'da başlatılan Zula Kadınlar Ligi'nde 6 profesyonel takım 7 hafta boyunca mücadele ederken, E-Spor tarihine de adlarını yazdırdılar. ASKİ E-Spor Kulübü Erkek Zula Takımı, Zula Süper Lig 6. Sezonu için hazırlanırken, Beşiktaş E-Spor Kulübü ve Galatasaray E-Spor Kulübünün de katılacağı platformda ter dökecek.